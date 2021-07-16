Статья Путина об Украине является историческим вымыслом и оскорбляет украинский народ.

Об этом заявил и. о. временно поверенного в делах США в ОБСЕ Джеймс Донеган во время очередного заседания Постоянного совета ОБСЕ, передает Укринформ.

«Я тоже прочитал статью президента Путина, на которую ссылается уважаемый представитель Украины. Она - как исторический вымысел, так и крайне оскорбительна для украинского народа», - заявил он.

Американский дипломат отметил, что разделяет осуждение этого «фальшивого и некорректного текста» со стороны главы украинской миссии при ОБСЕ.

Постоянный представитель Украины при международных делегациях в Вене Евгений Цимбалюк во время заседания Постсовета обратил внимание стран-участниц на статью Путина «с фейковыми нарративами об Украине». В частности, он указал на высказывания президента РФ о том, что «настоящий суверенитет Украины возможен только в партнерстве с Россией». По словам посла, эта путинская концепция суверенитета является «весьма интересной».

Также глава украинской миссии при ОБСЕ заявил, что руководство Кремля остается разочарованным по поводу того, «что независимая Украина не стремится к этому российскому так называемому партнерству после того, как Россия начала вооруженную атаку на Украину в 2014 году, в результате чего была временно оккупирована, и предпринята попытка аннексии части территории Украины».

Как сообщалось, 12 июля Путин опубликовал статью «Об историческом единстве русских и украинцев». В ней изложена российская имперская версия истории Восточной Европы со времен Древней Руси до современности. В статье Путин пренебрежительно ставит под сомнение территориальную целостность и суверенитет Украины, заявляя, что российская сторона «никогда не допустит, чтобы наши исторические территории и близких для нас людей, которые живут там, использовали против России». Тем, кто сделает такую ​​попытку, хочу сказать, что таким образом они разрушат свою страну», - пригрозил Путин.