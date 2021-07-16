Киев начинает готовиться к третьей волне эпидемии острой респираторной болезни СOVID-19. Об этом говорится в протоколе № 10 заседания штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, которое состоялось под председательством первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника, сообщила пресс-служба КГГА.

Учитывая более тяжелые формы течения болезни, связанной с новыми штаммами СOVID-19, в документе говорится о необходимости проработать вопрос увеличения количества реаниматологических коек в столичных больницах, которые определены для приема больных с подозрением на коронавирус.

«Учитывая ситуацию с заболеваемостью в мире и, в частности, в соседних странах, Киев уже принимает необходимые управленческие решения. Сейчас - период отпусков, и украинцы путешествуют как внутри страны, так и за границу. Конечно, во время путешествий риск заразиться увеличивается. К тому же, инфекционисты говорят о высокой контагиозности нового штамма вируса. Поэтому сегодня мы уже готовим госпитальные базы для приема больных коронавирусной болезнью. Подготовка, в первую очередь, предусматривает обеспечение кислородом медицинских кроватей, средствами защиты - медицинского персонала, медикаментами - пациентов», - отметил Поворозник.

Согласно протоколу, руководители больниц города, включенных во вторую волну госпитальных баз приема больных СOVID-19, должны подготовить медицинские учреждения для приема больных во время третьей волны эпидемии. В частности, обеспечить подключение коек к кислороду, закупить необходимые медикаменты и средства индивидуальной защиты.

Кроме того, согласно документу, городская власть направит обращение к руководителям предприятий, учреждений и организаций критической инфраструктуры всех форм собственности по составлению и направлению в КГГА списков работников, требующих спецпропусков на проезд в общественном транспорте в случае введения усиленного карантина.

Поворозник также напомнил, что в столице продолжается вакцинация против СOVID-19 и призвал горожан записаться на прививку в удобное время с помощью системы helsi.me.