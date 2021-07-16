Сотрудники ГУ ГФС в Киеве провели обыски в помещениях Специализированного водохозяйственного коммунального предприятия «Киевводфонд» в рамках уголовного производства относительно присвоения государственных средств в особо крупных размерах. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе ведомства.

«Правоохранители проверяют причастность должностных лиц КП «Киевводфонд» к вероятному присвоение более 7 млн гривен, предусмотренных на приобретение товаров и выполнение работ по капитальным ремонтам бюветных комплексов и общественных туалетов, расположенных на территории Киева», - отметил председатель ГФС Вадим Мельник.

В ходе проведенных обысков в служебных помещениях коммунального предприятия, а также по месту жительства должностных лиц, изъято первичную финансово-хозяйственную документацию по взаимоотношениям между СВКП «Киевводфонд» с субъектами хозяйственной деятельности с признаками фиктивности.

Уголовное производство расследуется по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 УК Украины.

Досудебное расследование продолжается.