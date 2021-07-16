Премьер-министр Денис Шмыгаль во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде рассказал о шагах правительства по повышению пенсионных выплат для украинцев.

Так, он отметил, что в марте этого года была проведена индексация для большинства украинских пенсионеров. Рост пенсий на 11% коснулось почти 8 млн человек.

«В апреле этого года была проведена индексация пенсий для работающих пенсионеров, и они так же получили свои обновленные выплаты. Кроме того, повышаются минимальные пенсионные выплаты вместе с повышением прожиточного минимума в 1 июля и 1 декабря этого года. В прошлом году Правительство впервые ввел программу доплат пенсионерам старше 80 лет. Теперь они ежемесячно дополнительно получат по 500 грн», - подчеркнул премьер-министр.

Также глава правительства отметил, что 1 октября так же впервые будет введены дополнительные выплаты по 400 грн для пенсионеров старше 75 лет.

Премьер-министр напомнил, что на заседании правительства 14 июля было принято решение о повышении пенсий для военных.

«Доплаты по 2000 гривен будут начислены людям уже за июль. В целом такие доплаты коснутся почти 400 тыс. человек. И это справедливая сумма с учетом того, что выплаты другим пенсионерам индексировались, а военным пенсионерам - нет», - отметил Шмыгаль.

Кроме того, премьер-министр отметил, что правительство продолжает совместно с профильным комитетом парламента работать над тем, чтобы запустить накопительную пенсионную систему.