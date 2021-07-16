Переполох, который поднялся в политических кругах Украины после выхода статьи Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев», трудно переоценить. Однако в целом реакцию на эту статью большинства украинских политиков и аналитиков нельзя назвать адекватным ответом. Обычно авторы ответов страдают тем, в чем сами обвиняют В. Путина, а именно: идеологическими клише, ярлыками и отвлечением от основной темы. Как правило, статья объявляется посредственной, неинтересной и такой, которой украинский патриот не заинтересуется. Так вот, я считаю, что украинец, который думает о будущем своей страны и своего народа, должен эту статью внимательно изучить, поскольку она дает достаточно жесткую, но абсолютно правдивую оценку нашей общей истории и современной украинской государственности.

Три изъяна украинской государственности

Начнем с того, что В. Путин указал на три главных изъяна современного украинского государства, которые не дают сделать из Украины современную конкурентоспособную страну. Что это за изъяны? Первый изъян очевиден – Украина, где, по данным последней всеукраинской переписи населения 2001 года, проживают представители более 130 национальностей и народностей, решительно взяла курс на мононациональную страну. Тем более что в преамбуле Конституции Украины при принятии Основного Закона в парламенте черным по белому записано: «Верховная Рада Украины от имени Украинского народа ‒ граждан Украины всех национальностей».

С точки зрения хуторянского мышления все очевидно: раз страна называется Украина, то и язык должен быть только украинским, и население должно быть исключительно украинцами, и история должна писаться исключительно в русле украинской государственности. Но современным идеологам не приходит в голову, что подобная идеология имеет и оборотную сторону медали.

Ведь идеологи сами, без нажима извне, загоняют страну в национальную резервацию. Получается, что там, где украинизация успешна, то это Украина, а где нет, то Украины и нет совсем. А это большая половина страны. Что с этим делать? У нынешней, как и прошлой, власти есть ответ: украинизировать. Но ведь и у УССР за столько лет не вышло украинизации, а она была, и серьезная, и у современной Украины за 30 лет не получилось. Очевидно, что одна только украинизация не может стать полноценной идеологией существования государства в современном мире, и ее дополнили другой целью – превращением Украины в «анти-Россию», и эта цель быстро становится основной. Она абсолютно не выгодна украинскому народу и является продуктом, навязанным украинской власти диктатом западных стран в формате внешнего управления, которое, к сожалению, осуществляется в стране.

Сама политика мононационального государства подразумевает сдачу граждан и территорий. Политика мононационального государства не может достичь главной цели как на нынешнем этапе развития страны, так и на будущих этапах, а именно – «сшить» страну вокруг общей идеи, вернуть регионы, которые оказались неподконтрольны официальному Киеву, убедить жителей ОРДЛО в том, что Украина – это их дом и здесь им рады. И никаким образом строительство мононационального государства с воинствующей украинизацией не способно вернуть Донбасс в Украину и Украину на Донбасс.

Не нужно большого ума, чтобы признать: идентичность многомиллионной страны, живущей в XXI веке в центре Европы, говорящей на разных языках, исповедующей разные религии, чествующей разных героев и по-разному оценивающей исторические события, нельзя строить на принципах, близких лишь части населения — НЕВОЗМОЖНО.

Второй изъян – разрыв интересов украинской власти и народа.

В. Путин в своей статье напоминает о договоре об учреждении Советского Союза 1922 года, согласно которому «республики – учредители Союза, после того как они сами же аннулировали Договор 1922 года, должны вернуться в те границы, в которых они вступили в состав Союза». Приводя историю создания Советского Союза, он говорит: «С чем пришли, с тем и уходят». А все остальное – предмет договоренностей и дискуссий. Кстати, после обретения независимости Украины такие договоренности были достигнуты.

Но этого не понимают современные украинские политики. Ведь, разорвав с Россией международные договоры, они сами поставили вопросы о границах, которые эти договоры закрепляли. Советский Союз, приращивая территории УССР, не ставил задачей создание этнической республики. А если теперь руководство Украины поставило задачу создать моноэтническое государство, то это автоматически подрывает основы обретения Украиной независимости, поскольку эта независимость подразумевала многонациональное украинское государство, а не то, в котором многомиллионное русское и русскоязычное население в таком случае обретает статус колониального народа.

Ведь если УССР не было этапом становления украинской государственности, а всего только колонией, как утверждают идеологи современной Украины, то ей, избавляясь от колониального прошлого, по совету Собчака нужно отдать то, что подарила метрополия, а оставить только то, с чем ее «колонизировали». Так что выбор между «колониальным» прошлым и общей историей несет за собой большую ответственность, чем представляет нынешняя власть.

Одним из важнейших и ошибочных шагов украинской власти была денонсация Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной. Таким образом, страна осталась фактически без работающего инструмента влияния и юридически оформленных отношений с крупнейшим соседом.

Денонсация этого договора в 2018 году укладывается в логику нагнетания антироссийской истерии, милитаризации государственной политики. Однако для экономики Украины, для позиции страны на международной арене, для интересов миллионов граждан такое решение имело катастрофические последствия. Такой шаг свел на нет все усилия, направленные на поиск компромиссов и мирное урегулирование конфликта на Донбассе.

Разорвав договор с РФ, лишив себя любых юридических возможностей для разрешения спорных ситуаций, украинская власть целенаправленно избрала идеологию управляемого пограничного государства, главной задачей которого является проводить тотальную антироссийскую политику даже в тех сферах, где это идет в ущерб себе и своим гражданам. Такая позиция не обеспечивает гражданам никакого видения будущего.

И все эти систематические действия как раз и говорят о противоречии в интересах власти и народа Украины. Потому что украинскому народу чужда антироссийская истерия, поскольку он хочет жить в своей стране, а не заниматься разрушением соседней. В этом случае сосед может оказаться цел, а своя страна будет разрушена.

Третий, и важнейший изъян, на который указывает В. Путин: украинская государственность строится исходя не из прагматичных соображений, а из романтических «хотелок». Президент В. Путин указывает, что в начале пути Украина и Россия имели такую степень экономической интеграции, которая Евросоюзу и не снилась. А ведь это и есть взаимные инвестиции, проникновение на рынки, мировое распределение труда. Украина вечно выпускает синицу из рук, не пытаясь поймать журавля в небе. Возможно, строить самолеты с ЕС куда выгоднее, чем строить их с Россией. Только Украина и с ЕС их не начала строить, и с Россией прекратила, и так с любой высокотехнологичной продукцией. Мы теряем, а не получаем ничего, кроме иллюзий и несбывшихся надежд. То есть кто-то эти иллюзии украинцам продает и неплохо зарабатывает. Но украинскому народу от этого становится только хуже, и именно поэтому страна за последние годы превратилась из бедной в нищую.

Нужно понимать, что в основе данной антироссийской идеологии лежат не интересы своего народа, а интересы тех, кого нынешняя власть пытается защитить собой. Власть надеется, что ситуация враждебности между Россией и Европой/США будет продолжаться бесконечно долго, ведь в таком случае антироссийское государство якобы будет необходимо Западу ‒ его будут финансировать, вооружать, но рано или поздно от его услуг откажутся.

Но нужно ли сегодня Европе государство, главной задачей которого будет сдерживание России? Ответ очевиден – нет. В противном случае Украина получала бы намного больше поддержки и никакого «Северного потока ‒ 2» не было. Но украинская власть успешно игнорирует реальность, считая, что ситуация именно такая, какую ей удобно представлять. Это и есть главная и широко транслируемая властью безрассудная романтическая «хотелка».

Государство с нынешней антироссийской, мононациональной идеологией не может служить интересам своего народа по определению. Власти говорят, что задача украинского народа – защищать «цивилизованную Европу» от «российских варваров». Но ни один народ долго не может существовать исключительно как защитник другого народа от третьего. История показывает, что в этом случае поглощение неизбежно. Либо тем, от кого защищают, либо тем, кого защищают. И нет никакой альтернативы этому процессу: либо мы защищаем Европу от России, даже ценой собственного существования, либо мы защищаем интересы своего народа и занимаемся развитием своей страны, а не приносим себя в жертву на алтарь европейских и заокеанских интересов.

Угроза Украине как государству

Итак, В. Путин заявил, что в Украине правовой беспредел, власть не отстаивает интересы народа и принимает экономически невыгодные для страны политические решения. Что на это можно ответить? Способна ли украинская политика на ответ, ведь в большинстве в ней поощряли хуторянство, узколобость и пафосный непрофессионализм?

Статья В. Путина ведь не просто историческое исследование, а сигнал, который запускает определенный политический процесс. И последствия этого процесса могут быть весьма значительны. Во многих видах единоборств, таких как самбо, айкидо или дзюдо, принято использовать силу соперника, которую тот тратит нерационально и ошибочно, в своих целях.

Нынешняя власть продолжает крутить старую шарманку, что Россия ‒ отсталая страна, плохо управляемая страна, которая вот-вот развалится. Украинская политика официально призывает не принимать интересы России всерьез, изгонять российский бизнес с украинских рынков, отгородиться от России стеной и базами НАТО. Это, мягко скажем, неумная, недальновидная политика, которая угрожает не столько России, сколько существованию украинского государства. Сведение смысла украинской государственности к противостоянию с Россией автоматически уничтожает этот смысл, если Европа и Россия договорятся. И тогда государство Украина становится ненужным, и неважно, кем будет контролироваться эта территория. Значит, нам нужен другой смысл существования украинской государственности.

Процесс сближения Европы и России раздавит современную Украину, сделает ее ненужной, лишним политическим фактором, раздражителем, территорией раздора. И этот процесс запущен, можно обвинять в этом Россию, но больше всего тут постаралась украинская власть, которая избрала примитивную и глупую стратегию развития.

Давайте вернемся к истокам. Украинский народ потребовал суверенитет не потому, что украинцев унижали как народ, не потому, что не давали говорить на украинском языке и танцевать национальные танцы. Украина хотела не зависеть от своеволия чиновников СССР в Москве, хотела сама управлять своей судьбой, ресурсами, законами. Кто нам мешает сегодня этим заниматься?

Нынешняя власть и масса политиков обвиняют Россию в том, что она мешает развитию Украины. По сути, они обвиняют Россию в том, что это другое государство, у нее есть свои интересы, и она часто отстаивает эти интересы, не считаясь с Украиной. Ну так это и есть цена свободы, цена независимого государства, цена самостоятельного шанса на развитие. Раз мы имеем право не считаться с интересами Москвы, то и Москва точно так же имеет право не считаться с интересами Киева. Как-то забывается, что независимое государство должно и обязано считаться с интересами соседей. А если не считается, то это не независимое государство. Когда Украина входила в состав других государств, то ее, по определению, волновали исключительно свои внутренние проблемы, а интересами соседей занимались в столицах империй. Сегодняшние политики считают, что если Украина войдет в ЕС и НАТО, то это автоматически избавит ее от того, чтобы считаться с Россией. Ну да, в этом случае с Москвой будут говорить в Брюсселе и Вашингтоне, а Украину никто и слушать не будет. Впрочем, сейчас уже так и происходит.

Будущее независимой Украины лежит не в создании проблем для России с одной стороны, а Европы с другой. Будущее Украины лежит как раз в противоположном – в решении этих проблем. Украина должна быть интегратором России в Европу и Европы в Россию. Сегодняшние россияне, которые смотрят на результаты интеграции Украины в ЕС, туда не хотят. Для них европейский вектор с помощью украинской политики стал антирекламой. Для европейцев украинцы тоже антиреклама России. Выходит, что для мира и спокойствия в Европе нужно ликвидировать Украину? И есть недавний пример – Югославия, которую растащили на отдельные государства и территории.

Считаю, что нормальный патриот страны, если он обладает хоть немного аналитическим мышлением, должен препятствовать югославскому сценарию для Украины. Он должен указывать власти на ошибки, предлагать иные, более рациональные пути развития страны. А реальная власть, если она обладает интеллектом, должна слушать, анализировать и принимать правильные решения, а не преследовать оппозицию и инакомыслящих, как это происходит сейчас.

Есть другой путь

Большинство украинских политиков пытаются убедить народ Украины, что у украинской государственности нет иного выхода, чем быть «анти-Россией»: только борьба с Россией способствует становлению украинской государственности, только борьба с русским языком, русской культурой и российской экономикой способна сделать украинское государство процветающим. Сразу скажу: это ложь. И ложь опасная, способная привести к уничтожению украинской государственности. Государство, которое объявило смыслом своего существования вечную борьбу с соседями и превосходство своей расы и культуры над ними, в Европе это уже было, просуществовало недолго, а конец и вовсе был позорным, не стоит повторять эти ошибки. Потому ответом на вызовы, поднятые в статье В.Путина должны быть следующие политические процессы в Украине:

Строить правовую, а не моноэтническую страну

Современная политическая ситуация в Украине ставит перед миллионами русскоязычного населения непростую дилемму. Либо сохранить свой язык и культуру, но предать украинское государство, стать гражданами другой страны, в данном случае России, тем более что из Украины их выталкивают, а в Россию приглашают. Либо, если они не хотят предавать Украину, то должны забыть свой язык, свою историю, свою культуру и быть до конца покорными украинской власти, а что самое страшное – быть вместе с радикалами и националистами, с их красно-черными знаменами, атаками на русский язык, нетерпимостью к «неправильному православию», оправданием нацизма и презрением ко всему советскому без разбора, будь то признание подвига советского народа в победе в Великой Отечественной войне или понимание, что весь нынешний промышленный потенциал Украины был построен советскими людьми в советское время по приказу советской власти. Радикалы и власть имущие провели четкую границу: все хорошее – например, успехи «Динамо» (Киев), полет в космос Поповича, творчество композитора Ивасюка, самолет «Мрия» – украинское, а все плохое – Чернобыльская трагедия или Голодомор – наследие советской эпохи. Дошло до того, что украинские власти заявили, что Освенцим освободили войска Первого Украинского фронта, не упомянув, что это был один из фронтов Красной армии.

И в такой парадигме оруэлловского двоемыслия они предлагают жить миллионам украинцев!

Не важно, что они выберут, ‒ они потеряют либо страну, либо культуру. Выбор этот ложный, честный человек и гражданин не должен выбирать ничего из этого.

Выход из ситуации очень простой – создавать современное правовое мультикультурное государство, а не пытаться колонизировать свои же территории. Но очередная украинская власть не в состоянии это делать. А тогда неизбежна борьба с колонизаторами за национальное достоинство и угроза территориальной целостности страны, чего нельзя допустить. Если бы РФ строила свою государственность по лекалам современной Украины, то она быстро бы лишилась огромного количества территорий и населения. Я считаю, что украинцы и русские – разные народы, но народы братские, славянские, православные, с единой ментальностью, историей, святыми и традициями. Народы, которые веками добивались величайших побед, когда шли рука об руку.

Мы должны поставить во главу угла построения нового европейского государства Украина не национальное достоинство, когда одни нации объявляются ценными, а другие подлежат ассимиляции, а права и свободы граждан. Нам нужна свободная и справедливая держава, а не национальная резервация.

Власть Украины выбрала путь национальной резервации, поскольку этот путь просто легче, хоть он и губительный. Сегодня в стране бушует правовой нигилизм. Закон в целом воспринимается не выразителем интересов общественной безопасности и развития, а досадным недоразумением, которое направлено на ограничение воли народа. Украинцы не доверяют судам, Верховной Раде, полиции, органам безопасности и власти в целом.

Но если депутатам непонятно, какую страну мы строим, судьям ‒ кого и за что судить, а полиции ‒ кого и от кого защищать, то правовое государство нам не построить. Мы, граждане Украины, должны запустить политический процесс строительства правового государства. При этом это должен быть именно отечественный внутренний процесс, с политическими дискуссиями, широким спектром мнений. Украинцы должны стать субъектами в формировании своих прав и свобод и перестать быть подопытными кроликами для иностранных советников.

Найти свое место в мире

Просто существование украинского национального государства не имеет смысла для сложных современных мировых политических и экономических процессов. Важна роль, которую играет Украина сегодня и будет играть в будущем. И никто нам эту роль в мировом распределении труда, мировой политике и влиянии просто так не уступит. Но мы эту роль можем заслужить, заработать. Именно заработать, создать, а не выпросить, выклянчить, взять шантажом, как это делает современное украинское руководство. С 2005 года Украина стремительно превращается из субъекта международной политики в ее объект и закономерно завершает этот путь в качестве страны, находящейся под полным внешним управлением.

Будущее украинского и российского народов, как и любых европейских народов, ‒ во взаимовыгодном сотрудничестве и уважении. Да, сегодня между Россией и Украиной есть конфликт. Но наша задача, как двух зрелых европейских стран, решить этот конфликт с обоюдной выгодой. И моя принципиальная и последовательная позиция, которой я никогда не изменял, лежит именно в плоскости переговоров и нахождения взаимных интересов. Если украинцы построят мост между Европой и Россией, то они будут нужны и Европе, и России. Если они будут строить стену, то эту стену обойдут и оставят нас наедине с ненужной стеной. Время на построение независимого государства не может быть бесконечным. Мы либо построим что-то стоящее, либо нет. Все зависит от того, что и с кем мы хотим строить.

Против поглощения Украины другими странами нам необходимо запустить политический процесс поиска места Украины в мировых экономических и политических процессах. А это невозможно с сегодняшними примитивными подходами к политике, экономике, управлению. Все нужно менять, ставить на профессиональные рельсы. И никакая помощь со стороны не поможет нам, поскольку надо учиться жить своим умом, а не следовать инструкциями со стороны. Найдем свое место в современной истории – будет государство Украина, заиграемся в популизм, пойдем по легкой, но неверной дороге ‒ погубим свое государство.

Экономика основа всего

Сколько бы флагов мы ни вывешивали, сколько бы ни пели гимнов, быть или не быть Украине ‒ решает экономика. Новейшая история Украины – сворачивание экономических процессов, сворачивание кооперации и взаимодействия с Россией. Но выгодно ли это украинцам? Если они за многие вещи платят больше, чем россияне, а получают за свою работу меньше. Если страна ‒ банкрот, то кто с ней будет считаться, кто ее защитит, нужна ли она своим гражданам?

Мы должны запустить политический процесс эффективного управления экономикой, социальной сферой, государством. Это вопрос украинской независимости и государственного суверенитета. Нынешняя власть оказалась беспомощной в тарифной и социальной политике, вакцинации населения и оборонной стратегии. А основа фиаско ‒ в полном непонимании экономических и социальных процессов в стране. Реальный анализ подменяется политическими штампами и охотой на ведьм.

СМИ, которые честно анализируют ситуацию, закрываются, а политики, журналисты и эксперты, которые говорят правду о реальном положении дел, преследуются. А ведь о чем говорят те, кого репрессируют? Власть управляет неэффективно, стране, народу, государству эта власть приносит одни убытки. Вот мы и должны научиться хозяйствовать у себя в стране, а не запускать в наше хозяйство жуликов и проходимцев.

Вот мой рецепт ответа на вызовы, о которых говорит Владимир Путин. Мы должны делом доказать состоятельность своей страны. Состоятельность экономическую, правовую, политическую. И тут нет ничего нового. Каждое независимое государство должно каждый день доказывать свою состоятельность, и доказывать веско, а не популистскими заявлениями и демаршами.

Мы должны предложить такую картину будущего нашей страны, при которой оно будет привлекательным для представителей всех наций, всех этнических групп, проживающих на территории Украины. Сделать так, чтобы людям не пришлось выбирать между страной и своими неотъемлемыми ценностями: языком, религией, культурой; сделать страну успешной. И я уверен, что именно этот рецепт выведет Украину из тупика, в который завела нашу страну непрофессиональная власть последних лет, действующая под очевидным внешним, западным управлением и контролем.

Историческое единство русских и украинцев, более чем тысячелетняя совместная история заложили прочный фундамент успешного будущего украинцев и русских.