Рабочая группа Госпродпотребслужбы не нашла оснований для взысканий с компании «Новая почта» 325,85 млн грн, сообщила глава ведомства Владислава Магалецкая.

Она отметила, что проверки в отделениях Новой почты в Харькове и Чугуеве были проведены с процессуальными нарушениями.

«Фактически же штраф не просто отменили. Сделаны серьезные выводы, которые будут положены в основу новых законодательных норм. Мы хотим сделать невозможным вынесение отдельными чиновниками неадекватных штрафов по своему усмотрению», - заявила Магалецкая.

По ее словам, что сделаны выводы, которые войдут в основу новых законодательных норм.

«Действия инспектора в районном центре породили «эффект бабочки» - привели к масштабной негативной ситуации на уровне всего государства. Это ненормально, эффективная система не работает. Поэтому будем менять систему», - добавила глава Госпродпотребслужбы.

Напомним, Государственная продовольственная потребительская служба оштрафовала компанию «Новая почта» на 325,85 млн грн за якобы препятствование проверке. Компания оспорила штраф в Харьковском окружном административном суде.