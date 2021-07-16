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Под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым  сообщено о подозрении «руководителю регионального штаба «Юнармии» Севастополя» по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны), информирует пресс-служба надзорного ведомства.

Досудебным расследованием установлено, что подозреваемый после оккупации полуострова Российской Федерацией, в 2016 году «возглавил» региональный штаб «Юнармии» Севастополя с целью подготовки детей по основам военной службы в образовательных учреждениях и учебных заведениях военно-патриотического воспитания для дальнейшей их службы в Вооруженных силах РФ и других силовых ведомствах.

В дальнейшем, с целью создания положительного образа ВС РФ и непосредственно военнослужащих, неоднократно совершал выступления в СМИ для популяризации «движения» и пропаганды участия детей в «Юнармии» (детско-юношеский военно-патриотическое движение под патронажем Министерства обороны РФ).

Своими действиями «руководитель штаба» нарушил законы и обычаи войны, поскольку, пропаганда, направленная на обеспечение добровольного вступления в армию гражданского населения, запрещена статьей 51 (1) Конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года.

В настоящее время лицо объявлено в розыск, предоставлено судом разрешение на его задержание.

«В целом, государственная политика РФ в отношении милитаризации жителей оккупированного полуострова носит систематический и широкомасштабный характер и направлена ​​не только на юношей, но и на детей, начиная от дошкольного возраста. Например, в кадетских училищах, военных учебных заведениях, в общеобразовательных школах создаются военизированные классы, где происходит обучение детей тактике, стратегии обращения с различными видами оружия. Такое обучение проводят, в том числе и кадровые офицеры Минобороны РФ», - подытожил руководитель прокуратуры автономии Игорь Поночовный.
ForUm

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