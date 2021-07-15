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В мае 2021, после серии новых исследований, производитель вакцины Comirnaty компания Pfizer обратился к национальным и международным регуляторным органам по охране здоровья с просьбой ослабить требования к холодовой цепи своей вакцины, в частности разрешить хранить неразведенный препарат при температуре от + 2 ° C до + 8 ° C в течение месяца вместо 5 дней. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Европейское агентство по лекарственным средствам, Управление по продовольствию и медикаментам США, Агентство по регулированию лекарственных средств Великобритании и соответствующие органы других стран рассмотрели эту просьбу и изменили требования к хранению вакцины в своих странах.

24 июня 2021 Министерство здравоохранения Украины также получило официальное письмо от «Pfizer Export B.V.» с просьбой пересмотреть требования к холодовой цепи вакцины Comirnaty.

МЗ рассмотрел просьбу компании и разрешил после размораживания хранить неразведенную вакцину Comirnaty/Pfizer-BioNTech при температуре от + 2 ° C до + 8 ° C в течение 31 дня, вместо 5 дней, как было раньше. Эта норма применяется к партиям вакцины, срок годности которых истекает после 30 апреля 2021 года.

Соответствующие изменения вступили в силу в соответствии с приказом МЗ Украины от 09.06.2021 № 1163 «О государственной регистрации (перерегистрации) лекарственных средств (медицинских иммунобиологических препаратов) и внесения изменений в регистрационные материалы» - bit.ly/MOZ_Pfizer.

Инструкция к новым партий вакцины Comirnaty/Pfizer-BioNTech уже содержит обновленные требования к температуре хранения – bit.ly/Comirnaty.

Поэтому в соответствии с рекомендациями производителя вакцину Comirnaty/Pfizer-BioNTech можно безопасно хранить в пунктах прививок в обычных холодильниках при температуре от + 2 ° C до + 8 ° C, в течение одного месяца.
ForUm

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