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Организаторы Олимпиады в Токио изменили процедуру вручения наград из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщил глава МОК Томас Бах на пресс-конференции, передает Украинская правда со ссылкой на AP.

Традиционно награды победителям вручают члены МОК или спортивные чиновники.

Теперь медали будут подносить спортсменам на подносе, а они сами должны будут награду надевать себе на шею.

Бах добавил, что на церемонии награждения также запрещены рукопожатия и объятия.

«Будет сделано так, чтобы человек, который положит медаль на поднос, делал это только в продезинфицированных перчатках. Чтобы спортсмен мог быть уверен, что никто не прикасался к наградам раньше», - говорится в сообщении.

Олимпиада пройдет в Токио с 23 июля по 8 августа.
ForUm

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