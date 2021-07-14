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Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует Раде удовлетворить заявление министра внутренних дел Украины Арсена Авакова об отставке, сообщили ForUm’у в пресс-службе.

Первый заместитель председателя Комитета Андрей Осадчук сообщил, что вопрос рассматривается в соответствии с поручением председателя Верховной Рады. Он показал заявление Авакова, которое поступило официально, и напомнил, что в соответствии с действующим законодательством член Кабинета Министров может быть уволен путем отставки по поданному им заявлению об отставке. Верховная Рада должна рассмотреть указанное представление и принять соответствующее решение об увольнении члена Кабинета Министров от занимаемой должности.

Члены Комитета 13 голосами «за» при 5 воздержавшихся приняли решение: рекомендовать Верховной Раде определиться путем голосования относительно поддержки или неподдержки заявления Авакова об отставке в сессионном зале.

Как сообщал ForUm, 14 июля министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подал заявление об увольнении с должности, которую занимал с 27 февраля 2014 года.
ForUm

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