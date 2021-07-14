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Социальная сеть Facebook вернула сообщение посла Украины в Чешской Республике Евгения Перебийноса, который ранее был удален.

«Фейсбук вернул мой пост на место. Пишут, что не так поняли. Спасибо всем за поддержку», - написал он в Facebook.

Ранее посол написал: «Какой один народ? Какие братья? Судя по тому, как целенаправленно и хладнокровно они нас уничтожали на протяжении нескольких веков, то мы даже не родственники. Родственников нормальные люди не убивают».

Во вторник Facebook признал пост Перебийноса разжигающим ненависть  и удалил егоа.
ForUm

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