Социальная сеть Facebook вернула сообщение посла Украины в Чешской Республике Евгения Перебийноса, который ранее был удален.

«Фейсбук вернул мой пост на место. Пишут, что не так поняли. Спасибо всем за поддержку», - написал он в Facebook.

Ранее посол написал: «Какой один народ? Какие братья? Судя по тому, как целенаправленно и хладнокровно они нас уничтожали на протяжении нескольких веков, то мы даже не родственники. Родственников нормальные люди не убивают».

Во вторник Facebook признал пост Перебийноса разжигающим ненависть и удалил егоа.