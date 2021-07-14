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Российская хакерская группа REvil, которую обвиняют в масштабных атаках с целью выкупа, стала недоступной в даркнете 13 июля. Аналитики не знают, отключение произошло в результате действий правоохранительных органов, или REvil по собственной инициативе разрушила свои сайты, пишет Радио Свобода.

«Ситуация все еще разворачивается, но факты свидетельствуют, что REvil претерпела запланированное одновременное изъятие их инфраструктуры или самими операторами, или с помощью промышленных или правоохранительных мер», - заявил Джон Гультквист с Mandiant Threat Intelligence, которого цитирует агентство AFP.

Белый дом и Кибернетическое командование США отказались комментировать информацию, сообщает Associated Press.

REvil является ответственной за атаку с требованиями 2 июля, нацеленную на американскую программную компанию Kaseya. Эта атака вызвала проблемы для более 1000 предприятий во всем мире. Группа требовала биткоины на сумму 70 млн долларов в качестве выкупа, чтобы позволить атакованным компаниям получить доступ к их собственным данным.

Эксперты по кибербезопасности также утверждают, что эта группа также стояла за нападением в конце мая на мясоперерабатывающую компанию JBS. Бразильская компания в конце концов заплатила хакерам 11 млн долларов.

Президент Джо Байден 9 июля в телефонном разговоре повторил предупреждение президенту России Владимиру Путину, что будет «принимать меры» против российских хакеров. Байден также сказал Путину, что США прибегнут к «любым необходимым мерам» для защиты американцев и критической инфраструктуры, которой угрожают кибератаки.
ForUm

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