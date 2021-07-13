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Качество морской воды по санитарно-микробиологическим показателям возле пляжей курортной Затоки на Одесчине не соответствует нормативным требованиям, в трех рекреационных зонах отдыхающим не рекомендуется купаться.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины.

«При осуществлении лабораторных исследований по состоянию качества морской воды в определенных контрольных точках на 22-х пляжах Одессы и области, имеющих официальный статус, было отобрано 139 проб, из них 93 пробы на санитарно-микробиологические показатели и 46 - на санитарно-химические показатели», - говорится в сообщении.

При этом не соответствовали гигиеническим требованиям 3 пробы морской воды по санитарно-микробиологическим показателям (пгт Затока Белгород-Днестровского района - прибрежная зона района «Центральный», прибрежная зона района «Солнечный», прибрежная зона район «Лиманский»).
ForUm

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