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13 июля около 00:30 в г. Глобино в сортировочном цехе ООО «Глобинский мясокомбинат» предварительно произошло отравление неизвестным веществом 16 работников, сообщает ГосЧС.

В результате 14 работников госпитализированы в больницу (1 человек в тяжелом состоянии и 13 в состоянии средней степени тяжести), 2 человека от госпитализации отказались.

Причина отравления устанавливается.

Предприятие работает в штатном режиме.
ForUm

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