Глава депутатской фракции «Голос» Ярослав Железняк опроверг информацию о переизбрании руководителя фракции.

«С удивлением узнал, что коллеги из так называемой «Справедливости» что-то там себе придумали и заявляют о кадровых изменениях во фракции «Голос»... Заявления коллег прошу не воспринимать как соответствующие действительности, - написал он в Facebook.

При этом он напомнил, что согласно положению о фракции «Голос», такое решение о переизбрании руководства фракции принимается 14 голосами.

«Даже если бы их собрали (спойлер: не собрали). Плохо, что никто Регламент и положение о фракции так и не прочитал», - уточнил парламентарий.

Ранее член фракции «Голос» Александра Устинова на своей странице в Facebook сообщила, что фракция на своем заседании проголосовала за увольнение с должности руководителя фракции Ярослава Железняка, а временно исполнять обязанности главы фракции будет заместитель руководителя фракции Роман Костенко.

По ее словам, за такое решение проголосовали 11 народных депутатов, то есть большинство членов фракции в Верховной Раде.

«Письмо с соответствующим решением был направлено спикеру парламента Дмитрию Разумкову», - отметила Устинова.