В целом украинцы не доверяют политическим партиям. Так, только чуть менее 20% респондентов доверяют политическим партиям. Большинство, а это почти три четверти - не имеют такого доверия, свидетельствуют данные опроса Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива.

При этом существуют определенные различия между респондентами разного возраста. Так, молодежь и старше респонденты более часто доверяют политическим партиям (23,5%), в то время как респонденты среднего возраста менее склонны доверять партиям (около 16%).

По партийным симпатиям также наблюдаются определенные различия. Избиратели «Слуги народа» и «Батькивщины» чаще доверяют политическим партиям (около трети). Меньше доверяют политическим партиям те люди, которые в целом и не планируют ходить на выборы: только 5%.

Основные причины недоверия к политическим партиям: невыполнение предвыборных обещаний (56%), коррумпированность партий (41%) и зависимость от олигархов (31%). Молодые респонденты чаще говорят о проблемах коррупции в партийной жизни и зависимость от олигархов. При этом респонденты практически не говорят о проблемах доступности политических партий, их несистемной деятельности и нехватки четкой структуры партии и принятия решений.