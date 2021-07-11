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Евросоюз закупил достаточно доз вакцины от коронавируса, чтоб вакцинировать 70% взрослого населения в июле. Об этом заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в субботу.

Об этом сообщает Reuters.

По ее словам, Евросоюз сможет в этом месяце вакцинировать 70% взрослых от коронавируса - вакцины для этого достаточно.

«Европейский Союз сдержал свое слово. В эти выходные мы доставили достаточно вакцины странам-членам, чтобы в этом месяце полностью вакцинировать не менее 70% взрослого населения ЕС», - сказала Урсула фон дер Ляйен.

Она также отметила, что ЕС готов поставлять больше вакцин, чтоб победить новые штаммы коронавируса.

«Но COVID-19 еще не побежден. Мы готовы поставлять больше вакцин, в том числе против новых вариантов», - сказала председатель Еврокомиссии.
ForUm

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