Представители фармкомпании Pfizer уже в ближайшие дни могут объявить чиновникам правительства США о необходимости введения третьей дозы вакцины от COVID-19 для более стойкого иммунитета.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на шестерых собеседников, ознакомленных с планами компании.

Как пишет издание, Pfizer планирует собрать брифинг в понедельник, 12 июля, на который пригласили американских чиновников. В частности, главного советника президента США по вопросам медицины, директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

В компании говорят, что ранее результаты исследования показали, что бустерная доза Pfizer, которую ввели через шесть месяцев после второй прививки, увеличила количество антител в 5-10 раз по сравнению с первыми двумя инъекциями, пишет WP.

Также фармацевтическая компания объявила, что в августе начнет испытывать бустерную дозу для борьбы со штаммом коронавируса Дельта, который считается более заразным.

8 июля компании Pfizer и BioNTech заявили, что планируют получить разрешение регулятора на введение третьей дозы своего препарата в течение нескольких недель. По их мнению, людям необходимо будет делать третью прививку от коронавируса через 6-12 месяцев после вакцинации двумя инъекциями.

Однако чиновники Министерства здравоохранения США засомневались в этом. Уже через несколько часов после заявления компаний они сказали, что "американцам, которые были полностью привиты, пока не нужна бустерная доза".

Кроме того, представители Pfizer утверждают, что имеют собственные данные, согласно которым, иммунитет против коронавируса у вакцинированных людей со временем снижается, особенно у пожилых людей. Некоторые ученые и медики предостерегают, что эти данные, кроме компании, никто пока что не видел.

Вакцина разработки Pfizer и BioNTech первой получила одобрение в США и ЕС. Ее эффективность в предотвращении заболевания COVID-19 через семь дней после дводозовой вакцинации оценивается в 95%. По данным BioNTech, эффективность препарата через две недели после введения второй дозы еще выше — 97%.