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В Японии власти призвали к эвакуации более 120 тысяч жителей некоторых южных префектур из-за сильного дождя в субботу, 10 июля.

Об этом сообщает Reuters.

Несколько дней назад смертоносные оползни обрушились на приморский город Атами к юго-западу от Токио.

Японское метеорологическое агентство выпустило предупреждения о дожде в трех префектурах острова Кюсю, что побудило некоторые местные органы власти приказать жителям эвакуироваться.

Неделю назад на курортный город Атами обрушились сильные дожди, вызвавшие оползни, в результате которых погибли не менее девяти человек, 20 пропали без вести.
ForUm

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