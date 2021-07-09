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Германия заинтересована в сохранении Украиной роли транзитера газа безотносительно к запуску трубопровода «Северный поток-2».

Об этом сказал официальный представитель федерального правительства ФРГ Штеффен Зайберт на брифинге 9 июля, сообщает Укринформ.

«Для нас центральное значение имеет вопрос сохранения Украиной статуса страны-транзитера газа и после запуска «Северного потока-2», - заверил представитель правительства.

Он выразил надежду, что обе стороны - Россия и Украина - будут соблюдать действующий транзитный договор, а по завершении срока его действия - продлят в дальнейшем.

По словам Зайберта, канцлер ФРГ Ангела Меркель «наверное, обсудит эту тему с украинским президентом».

В то же время представитель правительства подтвердил, что Берлин продолжает переговоры с Вашингтоном по поводу строительства проекта газопровода «Северный поток 2», относительно которого взгляды сторон не совпадают.

 
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