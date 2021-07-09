Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» с 1 июля приостановила действие тарифного плана «Месячный» ввиду того, что компания не получает заявки на смену тарифного плана и на сегодня не видит потенциальной выгоды в переходе клиентов на обслуживание по условиям данного тарифа, сообщает пресс-служба компании.

Соответственно в июле ГК «Нафтогаз Украины» предлагает своим коммерческим клиентам единую цену - 7,96 грн за куб. м (с НДС, без стоимости распределения/доставки) в рамках годового тарифного плана «Фиксированный», которая является одной из самых низких на рынке.

Также компания продолжает работу над сезонным предложением для бытовых клиентов. У клиентов газоснабжающей компании, которые подключили тарифный план «Годовой» в 2020 году, цена и условия остаются неизменными до завершения заключенного договора.

Цена на природный газ для клиентов поставщика «последней надежды» (ППН) в июле составляет 11,05 грн за куб. м (с НДС, без стоимости распределения/доставки). По состоянию на начало июля 2021 ГК «Нафтогаз Украины» как ППН обслуживает более 600 тыс. домохозяйств в Донецкой, Херсонской, Полтавской, Житомирской, Запорожской и Тернопольской областях. Подчеркиваем, что Газопостачальна компания не устанавливает цену для клиентов ППН.