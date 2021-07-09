также в разделеЭкономика
Украина получит от МВФ $2,7 миллиарда 4
На украинских АЗС снова подорожало топливо 7
Минфин: Украина и МВФ достигли компромисса по антикоррупционной реформе 13
Глава Госпродпотребслужбы заявила, что штрафовать «Новую почту» не будут 14
Минсоцполитики направило на новые субсидии 1,1 миллиарда 11
За год импортный газ в Украине подорожал в 4 раза 29
Украина отказалась закупать электроэнергию с Белорусской АЭС 18
«Новую почту» оштрафовали на 325 миллионов 32
Коммунальщики прогнозируют, что тарифы на отопление вырастут на 40% 29
Кабмин ожидает инвестиций на $10 миллиардов в связи с запуском рынка земли 12
Оператор ГТС: Газпром продолжает шантажировать Европу 49
В Украине продолжает падать добыча газа 30
Витренко: Газпром шантажирует Европу рекордно высокими ценами на газ 61
Набсовет Нафтогаза не стал принимать решение по отстранению Витренко 11
ЕС выделит странам «Восточного партнерства» 17 миллиардов евро 16
НБУ изменит дизайн монет номиналом 1 и 2 гривни 22
В Кабмине прогнозируют стабильность цен и курса гривни 18
Суд признал «Богдан Моторс» Гладковского банкротом 12

Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» с 1 июля приостановила действие тарифного плана «Месячный» ввиду того, что компания не получает заявки на смену тарифного плана и на сегодня не видит потенциальной выгоды в переходе клиентов на обслуживание по условиям данного тарифа, сообщает пресс-служба компании.

Соответственно в июле ГК «Нафтогаз Украины» предлагает своим коммерческим клиентам единую цену - 7,96 грн за куб. м (с НДС, без стоимости распределения/доставки) в рамках годового тарифного плана «Фиксированный», которая является одной из самых низких на рынке.

Также компания продолжает работу над сезонным предложением для бытовых клиентов. У клиентов газоснабжающей компании, которые подключили тарифный план «Годовой» в 2020 году, цена и условия остаются неизменными до завершения заключенного договора.

Цена на природный газ для клиентов поставщика «последней надежды» (ППН) в июле составляет 11,05 грн за куб. м (с НДС, без стоимости распределения/доставки). По состоянию на начало июля 2021 ГК «Нафтогаз Украины» как ППН обслуживает более 600 тыс. домохозяйств в Донецкой, Херсонской, Полтавской, Житомирской, Запорожской и Тернопольской областях. Подчеркиваем, что Газопостачальна компания не устанавливает цену для клиентов ППН.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

18
Теги