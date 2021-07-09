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На границе с Албанией черногорские пограничники задержали туристический автобус с 34 украинцами из-за подозрения в перевозке одним из водителей фальшивых денег.

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, передает УНИАН.

Он отметил, что задержание произошло 8 июля.

«Посольство Украины оперативно обратилось к руководству пограничной службы Черногории по поводу освобождения украинцев. Дипломаты также помогли организовать альтернативную логистику. Впоследствии 32 украинских туриста продолжили маршрут в Албанию на другом автобусе», - сообщил Николенко.

Водитель и его напарник сейчас задержаны, отметил он.

«Полиция проводит расследование. Консулы оказывают задержанным необходимую консульскую помощь», - констатировал спикер МИД Украины.

 
ForUm

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