На границе с Албанией черногорские пограничники задержали туристический автобус с 34 украинцами из-за подозрения в перевозке одним из водителей фальшивых денег.
Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, передает УНИАН.
Он отметил, что задержание произошло 8 июля.
«Посольство Украины оперативно обратилось к руководству пограничной службы Черногории по поводу освобождения украинцев. Дипломаты также помогли организовать альтернативную логистику. Впоследствии 32 украинских туриста продолжили маршрут в Албанию на другом автобусе», - сообщил Николенко.
Водитель и его напарник сейчас задержаны, отметил он.
«Полиция проводит расследование. Консулы оказывают задержанным необходимую консульскую помощь», - констатировал спикер МИД Украины.
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