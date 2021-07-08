Средняя цена импортного природного газа в Украине в июне 2021 года по сравнению с июнем 2020 года выросла в 4 раза и составила 334,06 долл. за тысячу кубометров, при этом за месяц его стоимость выросла на 15%, сообщает УНИАН со ссылкой на данные Минэкономики Украины.

«Государственная таможенная служба Украины рассчитала среднюю стоимость импортного природного газа, сложившуюся в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины в период с 1 по 30 июня 2021 года, которая составляет 9084,94 грн, или 334,06 долл., за 1 тыс. куб. м», - говорится в сообщении.

Таким образом, за год стоимость ввозимого в Украину газа выросла в 4 раза. В июне 2020 года цена была на уровне 88,4 долл. за тыс. куб. м.