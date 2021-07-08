В Умани местная жительница, находясь в нетрезвом состоянии пыталась похитить арендованный электросамокат, а потом устроила драку с полицейскими, сообщает пресс-служба полиции Черкасской области.

Вчера, 7 июля, около 19:00 часов полицейские отдела реагирования патрульной полиции в городе Умань получили вызов на улицу Киевскую. Посетители кафе сообщили о конфликте с женщиной, которая нецензурно ругалась в сторону прохожих, приставала к ним и была в состоянии алкогольного опьянения. Также женщина пыталась присвоить электросамокат, который жители Умани взяли напрокат и оставили без присмотра.

Правоохранители попытались уладить конфликт и вернуть транспортное средство его законному владельцу, но женщина начала агрессивно вести себя и нецензурно выражаться в сторону полицейских, а потом еще и попыталась вступить с ними драку.

Чтобы не подвергать опасности себя и других людей и успокоить правонарушительницу, инспекторы были вынуждены применить спецсредства (согласно статье 45 Закона Украины «О Национальной полиции») и меры принуждения (в соответствии со статьей 42 Закона Украины «О Национальной полиции»), после чего доставили женщину в Уманское районное управление полиции.

На 32-летнюю уманчанку составили протокол по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с отчислением двадцати процентов заработка, или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Электросамокат вернули владельцу.