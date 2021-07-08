В Киеве после многочисленных обращениф граждан демонтируют памятный знак в честь дружбы городов Киева и Москвы, установленный в сквере по ул. Маршала Якубовского, 8.

Такое решение приняли сегодня, 8 июля, на пленарном заседании Киевского городского совета IX созыва, сообщает пресс-служба Киевсовета.

Решение поддержали 80 депутатов.

Как отметили в Киевском городском совете, памятный знак в честь дружбы городов Киева и Москвы находится на балансе КП СЗН Голосеевского района Киев.

«С целью обеспечения интересов общины города Киева возникла необходимость по демонтажу памятного знака. Ведь в результате временной оккупации государством-агрессором части территории Украины и грубого нарушения принципов и норм международного права нужно защищать интересы государства во всех сферах деятельности. Государство-агрессор угрожает сохранению суверенитета Украины, вопреки мирным соглашениям. В результате памятные знаки в честь дружбы потеряли свой смысл и вызывают значительный общественный резонанс», - отметили в Киевском городском совете.

Как добавил заместитель городского головы - секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко, памятный знак после демонтажа будет находиться в Голосеевской районной в городе Киеве государственной администрации в пока будет создан музей тоталитаризма.