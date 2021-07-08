Александр Лукашенко заявил о якобы начале «террористической атаки» на Беларусь.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на БЕЛТА.

«… Наблюдается постоянное усиление наступательного потенциала Североатлантического альянса. В непосредственной близости от границ постоянно проводится череда учений натовских войск. Расширяется состав сил быстрого реагирования, активно ведется разведывательная деятельность. Началась террористическая атака на Беларусь», - сказал Лукашенко на церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава.

Лукашенко добавил, что Беларусь не хочет воевать, но белорусская армия «может нанести противнику неприемлемый ущерб».

В Беларуси в августе 2020 года начались протесты против фальсификации результатов президентских выборов, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко. Власти жестоко подавляют выступления, против оппозиции применяются репрессии. Большинство демократических стран мира, в том числе Украина, не признают легитимность режима Лукашенко.