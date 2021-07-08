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Донецкая областная прокуратура разоблачила и заочно сообщила о подозрении двум представителям НВФ РФ - руководителям и организаторам подпольной тюрьмы «Изоляция», сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Им инкриминируют участие в не предусмотренных законом военизированных формированиях, торговлю людьми, создание преступной организации и нарушение законов и обычаев войны, а именно жестокое обращение с гражданским населением (ч. 1 ст. 260, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 149, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, с 2014 года житель пгт Зуевка Донецкой области, который ранее служил во французском Иностранном Легионе и участвовал в боевых действиях в Сирии, занял должность «руководителя центра спецопераций» министерства государственной безопасности ДНР». Вместе со своим заместителем - бывшим предпринимателем по указанию кураторов из РФ они организовали в Донецке на территории бывшего завода изоляционных материалов подпольную тюрьму, где совершались тяжкие и особо тяжкие преступления.

Подозреваемые активно участвуют в незаконном лишении свободы пленных военнослужащих ВСУ и гражданских лиц, которые поддерживают активную проукраинскую позицию. Вместе с подчиненными участниками НВФ РФ они применяют к задержанным пытки, жестоко издеваются над ними, пытают электрическим током, лишают пищи и воды и содержат в нечеловеческих условиях.

Такие действия являются нарушением требований Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950, Женевской Конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12.08.1949, Дополнительного протокола от 08.06.1977 к Женевским конвенциям от 12.08.1949, касающийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I).

Таким образом, в настоящее время разоблачен ключевой руководящий состав незаконного места лишения свободы и основные исполнители преступлений, которые там совершались. В общем в настоящее время заочно сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны на территории «Изоляции» 15 лицам. Установлено около 170 пострадавших.
ForUm

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