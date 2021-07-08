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Генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский признал, что украинские почтальоны не получают зарплату в тысячу долларов, о чем он заявлял ранее. Об этом он сообщил Facebook.

В своем недавнем интервью он заявил, что «наши почтальоны зарабатывают до 1000 долларов и имеют чаевые». Последние, по данным Смелянского, отличаются в зависимости от региона - на востоке Украины больше, на западе - меньше. 

«А вот с зарплатой (с учетом премий) в 1000 долларов я ошибся. Зарплата почтальонов действительно выросла при мне более чем в 2 раза (со 110 долларов до 250+ без премий), но еще явно не достигла 1000. Моя ошибка была в том, что наши лучшие (не все) почтальоны не получают 1000 долларов (или 28000), а продают товаров и услуг на эту сумму в месяц, и с учетом премий получают 10-11 тысяч гривен. Поэтому приношу свои извинения, если такая цитата кого-то из почтальонов обидела», - написал он.

Смелянский также отметил, что в Укрпочте имеются другие специальности с подобной зарплатой - водители, курьеры и сортировщики.

По его словам, для того, чтобы прийти к зарплате в $1000 у почтальонов, нужно следующее: 

внедрить передвижные отделения, где все будут работать на полную ставку;

провести полную цифровизацию и значительно увеличить продуктивность;

село станет самодостаточным и больше не будет требовать дотаций со стороны городских отделений. Это, по словам Смелянского, сделает зарплаты работников городских отделений одними из лучших на рынке труда.

 
ForUm

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