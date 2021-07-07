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Российский газовый монополист «Газпром» шантажирует Европу рекордно высокими ценами на газ, чтобы беспрепятственно запустить в эксплуатацию газопровод «Северный поток-2».

Как передает УНИАН, об этом во время форума «Украина 30» заявил глава Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

«Это наглядная демонстрация того, как «Газпром» использует газ как геополитическое оружие, шантажируя Европу и Германию. Вопрос заключается в том, почему Европа позволяет себя так шантажировать? Как на фоне этого наши немецкие партнеры могут продолжать говорить, что «Северный поток-2» - это чисто рыночный проект?»,- сказал Витренко.

«Газпром» уже сейчас шантажирует. Он в прошлом году забронировал через Украину 65 млрд кубометров, а в этом году, когда спрос выше, забронировал только 40 млрд кубометров. Вот эта нехватка и влияет на то, что сейчас рекордно высокие цены на газ в Европе». «Газпром» фактически говорит: вы нам дадите достроить «Северный поток-2», у вас будет больше газа и меньше цены. Не дадите достроить - мы не будем использовать те мощности, которые есть в Украине», - добавил Витренко.

 
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