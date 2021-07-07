Министр обороны Андрей Таран сообщил о создании в Украине «москитного» флота.

Об этом он сказал во время конференции по вопросам реформ в Украине «Сильная Украина в сильной европейской и евроатлантической семье», которая проходит в Вильнюсе (Литва), передает УНИАН.

«Прямо сейчас мы создаем так называемый «москитный» флот (флот, состоящий из большого количества малых боевых кораблей. – Ред.) ... То, что мы пытаемся сделать, - это дать этим «москитам», так сказать, современные боевые возможности. То есть, я хотел бы видеть, по крайней мере, в следующем году противокорабельные ракеты, которые будут установлены на этих мелких кораблях», - отметил министр.

Он добавил, что Украина не имеет «настоящего оружия, которое может остановить нападение с моря, вторжение с моря».

«Но очень скоро, я уверен в этом, не позднее, чем в следующем году, у нас будет, с помощью, конечно, Соединенных Штатов, Великобритании ... несколько малых кораблей «москитного» флота. Но с настоящими боевыми возможностями, вооруженных современными противокорабельными ракетами, средствами электронной борьбы, которые позволят нам создать определенную угрозу для российских военно-морских сил», - сказал Таран.

По его словам, Минобороны работает над созданием дополнительных возможностей.

«Скажем, в этом году ... я подписал приказ о вооружении Военно-морских сил новой противокорабельной ракетной системой, которая будет базироваться на суше», - отметил министр.

Среди прочего, он отметил, что Украина пытается «разработать определенные возможности с привлечением боевых вертолетов».

«Мы также готовим новые лопасти для боевых вертолетов. Мы их вооружим новыми противокорабельными ракетами, которые можно будет применять против врага», - сообщил Таран.