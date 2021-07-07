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Полицейские задержали блогершу из Харькова Екатерину Якименко, которая вместе с жителем Киева инсценировала свое похищение, сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

27 июня в дежурную часть Харьковского районного управления полиции №3 с заявлением об исчезновении 22-летней женщины обратилась ее подруга. Она отметила, что приятельница перестала отвечать на телефонные звонки и отсутствует по месту своего проживания.

28 июня по данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «исчезновение лица без вести».

1 июля следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

Во время проведения следственных действий правоохранителями проверялись все возможные версии данного преступления. Одна из них - инсценировка похищения с целью получения денежного вознаграждения, которая в дальнейшем стала основной, поскольку парню похищении девушки начали поступать сообщения с требованием передать денежные средства. В качестве выкупа преступники требовали криптовалюту.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение «разыскиваемой» и ее 29-летнего подельника. Они скрывались во Львовской области.

2 июля полицейские задержали их в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Под процессуальным руководством Шевченковской окружной прокуратуры города Харькова правонарушителям сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

3 июля подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с правом внесения залога в размере 3 миллиона гривен.

По информации блогера Евгения Зуба, свое похищение инсценировала блогерша Екатерина Якименко, известная под псевдонимом Тигра, в сговоре c любовником из Киева. Девушка придумала свое похищение ради того, чтобы ее спонсор из Российской Федерации заплатил выкуп в 5 биткоинов, что в перерасчете составляет почти 5 миллионов гривен. Бизнесмен ранее подарил ей элитный автомобиль Bentley Bentayga.
ForUm

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