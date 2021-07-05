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Британский премьер-министр Борис Джонсон в понедельник изложил свои планы по отмене почти всех коронавирусных ограничений в Англии через две недели.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Sky News.

Почти все правила - включая ограничения количества людей, которые могут встретиться вместе, законодательные требования относительно ношения масок для лица и социальное дистанцирование в пабах и барах - будут отменены в рамках завершающего шага дорожной карты по снятию ограничений локдауна в Англии.

Вместо этого жителям Англии предложат использовать свое личное мнение относительно риска заражения - премьер-министр желает увидеть новый образ жизни с вирусом.

Окончательное решение о том, следует ли вводить последнюю фазу дорожной карты, будет принято через неделю, после осмотра последних данных и того, будут выполнены правительственные тесты на снятие ограничений.

Джонсон делает ставку на то, что программа вакцинации, которая ослабила связь между инфекциями и госпитализацией, может помешать новой волны коронавируса несмотря на рост числа заражений штаммом «Дельта».

«Мы должны быть честными перед собой: если мы не сможем снова открыть свое общество в ближайшие несколько недель, когда нам помогают лето и школьные каникулы, то мы должны спросить себя, когда мы сможем вернуться к нормальности?» - сказал Джонсон.

Джонсон устанавливает политику здравоохранения для Англии, но не для Шотландии, Уэльса или Северной Ирландии.

 
ForUm

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