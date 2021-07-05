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Вчера, 4 июля, в Черкассах двое иностранцев устроили стрельбу, сообщает пресс-служба областной полиции.

Около 21:10 в черкасское районное управление полиции поступило сообщение о стрельбе на улице Самуила Кошки.

На место происшествия выехали патрули полиции, следственно-оперативная группа черкасского районного управления полиции и представители других служб.

Оперативно прибывшие на место происшествия полицейские задержали мужчину с оружием. Предварительно известно, что между двумя иностранцами произошел конфликт. Пострадавших в результате стрельбы нет.

Сейчас правоохранители выясняют все детали. Собранные сведения по данному факту будут зарегистрированы в Едином реестре досудебных расследований. Проводится проверка, по результатам которой этому событию будет дана правовая квалификация.

Полицейские разрешительной системы проводят проверку на законность получения разрешения на приобретение, хранение и ношение оружия.

Также, миграционная служба проверяет законность нахождения лиц в Украине.
ForUm

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