Вчера, 4 июля, в Черкассах двое иностранцев устроили стрельбу, сообщает пресс-служба областной полиции.

Около 21:10 в черкасское районное управление полиции поступило сообщение о стрельбе на улице Самуила Кошки.

На место происшествия выехали патрули полиции, следственно-оперативная группа черкасского районного управления полиции и представители других служб.

Оперативно прибывшие на место происшествия полицейские задержали мужчину с оружием. Предварительно известно, что между двумя иностранцами произошел конфликт. Пострадавших в результате стрельбы нет.

Сейчас правоохранители выясняют все детали. Собранные сведения по данному факту будут зарегистрированы в Едином реестре досудебных расследований. Проводится проверка, по результатам которой этому событию будет дана правовая квалификация.

Полицейские разрешительной системы проводят проверку на законность получения разрешения на приобретение, хранение и ношение оружия.

Также, миграционная служба проверяет законность нахождения лиц в Украине.