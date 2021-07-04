Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина к концу 2023 года получит собственный военный корвет. Строительство украинского корабля уже начали в Турции.
Об этом сообщает президент в Одессе.
По словам главы государства, завершать строительство украинского корвета будут на территории Украины.
«Наши турецкие друзья активно поддерживают и развитие корабельного состава ВМС Украины. Первый корпус нашего современного корвета уже заложен в Турции и будет достроен в Украине до конца 2023 года», - сказал Зеленский.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время