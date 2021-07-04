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Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина к концу 2023 года получит собственный военный корвет. Строительство украинского корабля уже начали в Турции.

Об этом сообщает президент в Одессе.

По словам главы государства, завершать строительство украинского корвета будут на территории Украины.

«Наши турецкие друзья активно поддерживают и развитие корабельного состава ВМС Украины. Первый корпус нашего современного корвета уже заложен в Турции и будет достроен в Украине до конца 2023 года», - сказал Зеленский.
ForUm

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