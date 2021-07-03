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Индонезия вводит жесткий карантин из-за резкого роста заболеваемости COVID-19 и распространение штамма “Дельта”. Об этом сообщает Reuters.

Президент Джоко Видодо заявил, что Индонезия введет экстренные меры с 3 до 20 июля, чтобы сдержать вспышки заболевания коронавирус. За последние недели в четвертой по численности населенных странах мире ситуации с вирусами выросли тревожно, что заверило медицинских экспертов, вспышка может быть таким же плохим, как и разрушительная вторая волна Индии, если не ввести жесткие меры.

Карантинные мероприятия имеют целью уменьшить количество случаев вируса ежедневно до менее чем 10 000, и включают более жесткие ограничения на передвижение и авиаперевозки, запрет ресторанов и закрытия несущественных офисов.

Они будут применяться на самом густонаселенном острове Ява и острове отдыха Бали.
ForUm

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