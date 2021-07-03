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Полтавская миссионерская духовная семинария УПЦ приглашает на обучение в Иконописную школу преподобного Порфирия Кавсокаливита.

Фото: missia.org.ua

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на missia.org.ua, прием документов проводиться в режиме онлайн до 24 августа. 

Учебная программа иконописной школы сочетает освоения иконописи и монументальной христианской сакральной живописи с богословским образованием.

«Иконописная школа преподобного Порфирия Кавсокаливита стала первым в Украине стационарным отделением иконописи с шестидневным обучением. На сегодняшний день среди работ преподавателей и выпускников Полтавской семинарии можно отметить не только отдельные иконы, но и иконостасы, роспись храмов, трапезных помещений, баптистериев, создание новых иконографий. География работ широка – не только Украина и страны ближнего зарубежья, но и Италия, Германия, Словакия, Греция, в том числе и Святая Гора Афон, где иконописцами ПМДС украшался храм священномученика Харалампия в Свято-Пантелеймоновом монастыре», - говорится на сайте семинарии.

Отмечается, что преподаватели и студенты Иконописной школы проходили стажировку в Иконописном доме Вуцина (г. Салоники, Греция), Иконописной мастерской монастыря Ксенофонт (Святая Гора Афон, Греция), мозаичной мастерской Centro Aletti (Рим, Италия), Иконописной школе Троице-Сергиевой Лавры (Сергиев Посад, Россия).

«В учебном заведении будущие иконописцы получают знания не только по иконописи и росписи христианских сакральных пространств, но и по основам академического рисунка, истории христианского искусства, христианской иконографии, иконоведения, катехизиса, Библейской истории Ветхого и Нового Заветов, церковнославянского языка, литургики, миссиологии, православной педагогики. Ученики имеют возможность овладеть основами мозаичного искусства и реставрации древних памятников церковной живописи», - сказано на сайте.

Срок обучения – 4 года. С правилами приема можно ознакомиться сайте.
ForUm

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