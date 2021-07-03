Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном пожаловался на якобы "деструктивные действия" Украины в вопросе урегулирования ситуации на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в пятницу, 2 июля.

Путин и Макрон высказались за активизацию переговорного прогресса для реализации минских договоренностей.

"Президент России указал на деструктивные действия Киева, по вине которого предпринимаемые - в том числе в нормандском формате - усилия фактически саботируют", - утверждает Москва.

Также РФ хочет, чтобы Украина установила прямой диалог с так называемыми "ЛНР" и "ДНР", а также установила "особый статус Донбасса". В Кремле считают это обязательствами Украины.

Напомним, у Путина объяснили, почему украинцы «единый», а белорусы – «братский» народ.