также в разделеМир
ВОЗ: Штамм Дельта зафиксирован в 100 странах мира 8
Во всем мире от коронавируса умерло почти 4 млн человек 11
Обвал дома во Флориде: Спасатели достали тело 7-летней девочки 9
Королева Елизавета II приняла Ангелу Меркель 17
В ЮАР зафиксировали антирекорд заболеваемости на коронавирус 15
Макрон заявил о стремлении к доверительным отношениям между ЕС и Россией 11
Житель Кубани получил восемь лет якобы за шпионаж в пользу Украины 11
США ввели мораторий на смертную казнь на федеральном уровне 20
Международную налоговую реформу согласовали уже 130 государств 55
ЕС отправил Литве и Латвии подкрепление для охраны границы с Беларусью 13
В Johnson&Johnson заявили, что их вакцина защищает от штамма «Дельта» 22
Индонезия вводит жесткий карантин из-за вспышки штамма «Дельта» 15
Компанию Трампа обвинили в уклонении от уплаты налогов и хищениях 10
Франция вводит платные COVID-тесты для туристов 11
Вакцина Curevac показала эффективность менее 50% 20
В ЕС запустили цифровые COVID-сертификаты 19
Замглавы МИД Чехии отменил визит в Москву из-за COVID-19 11
Количество жертв аномальной жары в Канаде достигло 486 23

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном пожаловался на якобы "деструктивные действия" Украины в вопросе урегулирования ситуации на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в пятницу, 2 июля.

Путин и Макрон высказались за активизацию переговорного прогресса для реализации минских договоренностей.

"Президент России указал на деструктивные действия Киева, по вине которого предпринимаемые - в том числе в нормандском формате - усилия фактически саботируют", - утверждает Москва.

Также РФ хочет, чтобы Украина установила прямой диалог с так называемыми "ЛНР" и "ДНР", а также установила "особый статус Донбасса". В Кремле считают это обязательствами Украины.

Напомним, у Путина объяснили, почему украинцы «единый», а белорусы – «братский» народ.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги