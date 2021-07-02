В столичном аэропорту во время оформления рейса «Стамбул-Киев» пограничники совместно с сотрудниками ГУ БКОП СБУ и работниками Киевской таможни провели досмотр багажа и ручной клади одного из пассажиров рейса.

Впоследствии в вещах 36-летнего гражданина Украины правоохранители обнаружили 9 колец из белого золота украшенные бриллиантами, один бриллиант желтого цвета с сертификатом «HRD» и 6 бумажных свертков с бриллиантами разных размеров и веса, сообщила пресс-служба ГПСУ.

По результатам осмотра составлен протокол о нарушении таможенных правил по статье 471 ТКУ.

Предварительная стоимость выявленных бриллиантов достигает 2 млн грн.

Напомним, 20 июня в «Борисполе» пограничники обнаружили пассажира с бриллиантами на 1 млн грн.

Кроме этого, в конце 2020 также в «Борисполе» пограничники обнаружили женщину, которая перевозила бриллианты на 15 млн грн в нижнем белье и бриллианты на 17 млн ​​грн в кармане пассажирки.