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Прививать препаратом Pfizer в массовых пунктах вакцинации начнут уже в конце июля. Вакцинироваться смогут даже дети.

Об этом рассказал главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, передает УНИАН.

По его словам, на пятом этапе вакцинации, который должен стартовать в конце июля, препаратом Pfizer смогут привиться все желающие. Кроме того, этим же препаратом возможно будут прививать и детей, но только по назначению врача.

«Пока что решение заключается в том, что мы будем предлагать вакцинировать детей, но только тех, у которых есть сопутствующие заболевания или высокие риски, связанные с COVID-19. Скорее всего, это будет летом», - указал Кузин.

Кампания по вакцинации в Украине началась 24 февраля.

Сейчас прививку делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), производимой по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови (Serum Institute); CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech; вакциной AstraZeneca-SKBio, что производится в Южной Корее.

С 29 мая года в Украине открыли первые центры массовой вакцинации населения.
ForUm

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