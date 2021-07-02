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Индонезия с 3 по 20 июля вводит экстренные усиленные меры из-за всплеска заболеваемости коронавирусом.

Об этом заявил президент страны Джоко Видодо, сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

Цель мер - уменьшить ежедневное количество случаев вируса минимум до 10 000. Они включают более жесткие ограничения на передвижение и авиаперевозки, запрет ресторанов и закрытие второстепенных офисов. Эти правила вступят в силу на территориях островов Ява и Бали.

Министр внутренних дел Тито Карнавиан сказал на пресс-конференции, что результаты ограничений будут оценены через три недели и могут быть продлены, если уровень инфекции не уменьшится.

Рост заболеваемости в стране связывают со штаммом Delta.

Всего в Индонезии зафиксировано около 2,2 млн случаев COVID-19 и 58 995 смертей. За сутки четверга, 1 июля, в Индонезии зафиксировали 24 836 новых случаев инфицирования и 504 смертельных случая COVID-19, что является новым антирекордом.

Из-за резкого роста количества больных коронавирусом на индонезийском острове Ява уже переполнены больницы. А заполняемость мест в больницах столицы страны Джакарта на этой неделе достигла 93%.

Кроме того, как пишет Xinhua, в Индонезии началась вакцинация подростков от 12 до 17 лет на фоне новой вспышки коронавируса и всплеска количества инфицированных среди несовершеннолетних. В общем правительство планирует вакцинировать 1,3 млн подростков.

 
ForUm

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