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Министерство здравоохранения заказало обучение 4658 будущих врачей за средства государственного бюджета, сообщает пресс-служба Минздрава.

Такое количество бюджетных мест для абитуриентов 2021 вступления будет размещено в 14 учреждениях высшего образования, которые относятся к сфере управления Минздрава.

«Пандемия в очередной раз доказала, какой высокий спрос общество имеет на медицинские профессии. Профессия врача является особенно важной. Минздрав увеличивает заказ для подготовки универсальных медицинских специалистов в университетах, а уже с 2022 года в стране будет введена новая модель интернатуры. Она разработана в соответствии с требованиями Стратегии человеческого развития президента Украины и с учетом международного опыта», - заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Он добавил, что это позволит государству получить высокопрофессиональных и универсальных специалистов, которые получат глубокие знания по медицине на протяжении учебы в университете и получат специальность в интернатуре в соответствии с прозрачным рейтинговым распределением. Ежегодно Минздрав будет определять приоритетные специальности для подготовки в интернатуре, исходя из кадровых потребностей государства, и утверждать перечень способных баз стажировки врачей (провизоров) интернов.

«Противодействие COVID-19 требует большого количества инфекционистов, эпидемиологов и анестезиологов, но государство потеряло в прошлом влияние на определение потребности в тех или иных врачах и не могло быстро реагировать на вызовы. Управляемая система подготовки врачей-интернов позволит это исправить», - отметил министр.
ForUm

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