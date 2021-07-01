Неполный контроль за цепью обращения с медицинскими отходами приводит к многочисленным нарушениям и манипуляциям в этой сфере.

Об этом заявил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный, сообщили ForUm’у в пресс-службе ведомства.

«Наибольшей преградой для эффективного контроля в этой сфере является отсутствие официальной и достоверной информации об объеме образованного в медучреждениях мусора. Госэкоинспекция владеет информацией только о количестве транспортируемых и уничтоженных медотходов, однако общее количество сгенерированного в медучреждениях мусора неизвестно», - пояснил Малеваный.

Он отметил, что Госэкоинспекция часто выявляет случаи незаконного захоронения опасного медицинского мусора в лесополосах, на побережье и территориях ПЗФ. По словам чиновника, чтобы обеспечить эффективное противодействие таким фактам, необходимо наладить контроль за всеми звеньями процесса обращения с медицинскими отходами.

Для этого во время встречи председателя Госэкоинспекции с заместителем министра здравоохранения Игорем Кузиным договорились о сотрудничестве, которое предусматривает: