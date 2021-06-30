Президент России Владимир Путин заявил, что не считает украинский народ «недружественным», а считает таким руководство Украины. Он заявил об этом в рамках «прямой линии» 30 июня, отвечая на вопрос, почему Украины нет в списке «недружественных» стран, передает Радио Свобода.
«Я не считаю, что украинский народ недружественный, ничего подобного, мы единое целое. А вот нынешнее руководство сегодняшней Украины – явно недружественное по отношению к нам. Иначе сложно было бы объяснить проект закона, внесенный в Раду, о коренных народах, где русский народ объявлен не коренным на этой территории», - заявил Путин.
Он отметил, что в Украине, как и в России, хватает «узколобых людей», которые «разрушают страну», в частности, прижимая оппозицию. В частности, он заявил о «несправедливом» преследования пророссийского политика, своего кума Виктора Медведчука, которого назвал «украинским националистом».
«Ставят вопрос русского языка, церкви и тому подобное. Даже в средствах массовой информации обсуждают мою фигуру – это очень «важно» в двусторонних отношениях, когда идет война...», - заявил Путин.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому президенту встретиться на Донбассе, а Путин сказал, что готов к встрече в Москве. Впоследствии Зеленский заявил, что подготовка его встречи с Путиным продолжается. При этом он добавил, что имеет значение содержание разговора, а не место, где его проводить. Представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что Путин может обсуждать со своим украинским коллегой вопросы двусторонних отношений, но не ситуацию на Донбассе.
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