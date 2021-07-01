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В Государственном архиве Черновицкой области нашли уникальные документы, которые свидетельствуют, что 30 июня 1941 один из руководителей краевого провода ОУН Мирослав Киндзирский на Буковине провозгласил Украинское государство. Об этом сообщила пресс-служба ОГА.

Провозглашение вызвало широкий резонанс и получило поддержку украинского населения края. Под руководством ОУН в ряде населенных пунктов региона организовали массовые собрания, создали украинские властные структуры, полицию, отряды самообороны. Из общественных сооружений сняли советские флаги и подняли национальные сине-желтые флаги.

С уникальными материалами можно ознакомиться на выставке в помещении Черновицкой ОГА (холл, 4 этаж) или онлайн по ссылке https://cv.archives.gov.ua/buk_nezalezhnist.html 

 
ForUm

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