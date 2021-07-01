С 1 июля 2021 украинские предприниматели получают упрощенный режим доставки посылок в страны ЕС. Новые правила касаются прежде всего налогообложения товаров, отправляемых в посылках для физлиц, сообщила пресс-служба Укрпочты.

Отныне ключевые торговые платформы мира могут выступать налоговым агентом продавцов, в том числе и продавцов из Украины. Благодаря этому для последних существенно упростится процедура оформления отправлений в страны ЕС и при условии правильного оформления отправления существенно сократится время прохождения таможенного контроля.

Ключевые маркетплейсы, такие как Etsy, eBay, Wish, Amazon и другие будут самостоятельно начислять НДС на проданный товар, который отправляется в Европу, и непосредственно рассчитываться с налоговыми органами стран доставки. Для украинских предпринимателей это означает, что все посылки в направлении Европы с товарами стоимостью до 150 евро, которые пройдут правильное оформление в личном кабинете Укрпочты, будут максимально оперативно доставляться и автоматически проходить таможню. То есть растаможка посылки, оформленной по новым правилам, займет несколько секунд. Ранее таможенное оформление посылок могло занимать от одного дня до недели в зависимости от загруженности инспекторов таможни.

Чтобы помочь украинским продавцам разобраться в изменениях, Укрпочта подготовила вебинар, который можно посмотреть по ссылке

Также для удобства украинских продавцов Укрпочта подготовила пошаговую инструкцию, скачать которую можно по ссылке.

При условии правильного оформления, все посылки, отправленные через Укрпочту, будут проходить специальный упрощенный мытый режим.