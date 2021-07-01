также в разделеОбщество
Украинские болельщики не смогут поехать на матч с Англией в Рим
В Украине – 705 новых случаев COVID и 1719 выздоровлений 10
Пострадавшим в результате аварии на ЧАЭС повысили пенсии 11
30 июня. Картина дня 14
Минздрав пока не планирует вакцинировать детей 12
Июль начнется в Украине дождями и грозами 23
На Луганщине разоблачили «криминального авторитета» из санкционного списка СНБО 26
Apple официально открыла офис в Украине 27
СБУ предотвратила вывоз за границу крупной партии культурных ценностей 18
В Киеве сломали нос одиозному «Топазу» 43
Чиновники пытались довести до банкротства стратегическое химпредприятие 26
Российскому актеру на три года запретили въезд в Украину 21
У Зеленского заявили, что дамба на Северо-Крымском канале не протекает 18
Венедиктова забрала руководство «департаментом войны» у Мамедова 16
ГБР сообщило о подозрении экс-главе Госгеонедр 22
ЕС открывает свободный въезд из 12 стран, Украины в списке нет 20
Министры пришли на Кабмин в форме сборной Украины по футболу 20
Минобороны: 60% гособоронзаказа потратят на новые образцы вооружения 13

С 1 июля 2021 украинские предприниматели получают упрощенный режим доставки посылок в страны ЕС. Новые правила касаются прежде всего налогообложения товаров, отправляемых в посылках для физлиц, сообщила пресс-служба Укрпочты.

Отныне ключевые торговые платформы мира могут выступать налоговым агентом продавцов, в том числе и продавцов из Украины. Благодаря этому для последних существенно упростится процедура оформления отправлений в страны ЕС и при условии правильного оформления отправления существенно сократится время прохождения таможенного контроля.

Ключевые маркетплейсы, такие как Etsy, eBay, Wish, Amazon и другие будут самостоятельно начислять НДС на проданный товар, который отправляется в Европу, и непосредственно рассчитываться с налоговыми органами стран доставки. Для украинских предпринимателей это означает, что все посылки в направлении Европы с товарами стоимостью до 150 евро, которые пройдут правильное оформление в личном кабинете Укрпочты, будут максимально оперативно доставляться и автоматически проходить таможню. То есть растаможка посылки, оформленной по новым правилам, займет несколько секунд. Ранее таможенное оформление посылок могло занимать от одного дня до недели в зависимости от загруженности инспекторов таможни.

Чтобы помочь украинским продавцам разобраться в изменениях, Укрпочта подготовила вебинар, который можно посмотреть по ссылке

Также для удобства украинских продавцов Укрпочта подготовила пошаговую инструкцию, скачать которую можно по ссылке.

При условии правильного оформления, все посылки, отправленные через Укрпочту, будут проходить специальный упрощенный мытый режим.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги