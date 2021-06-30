Постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич заявил, что недостроенная капитальная дамба на Северо-Крымском канале полностью делает невозможным попадание воды на территорию оккупированного Россией Крыма.

Об этом Кориневич заявил на пресс-конференции по итогам двух лет работы представительства, передает УНИАН.

«Что касается воды, то позиция однозначна и здесь не может быть дискуссий - вода пойдет в Крым только после деоккупации. И что важно, в настоящее время это четко отмечено в Стратегии деоккупации и реинтеграции Крыма», - подчеркнул он.

Кориневич также прокомментировал сообщение оккупационных и российских СМИ о том, что возведенная на 91-м километре Северо-Крымского канала рукотворная дамба якобы протекает и пропускает воду на оккупированную территорию. «Мы были там недавно и будем, вероятно, на следующей неделе. Ничего там не прорвало, все нормально - вода в Крым не течет», - отметил постпред президента в Крыму.

Он сообщил, что сейчас капитальная дамба, которую возводят на 107-м километре, готова лишь на 80% из-за нехватки финансирования. «Таково сейчас положение вещей. Мы не являемся тем органом, который отвечает за такие вещи, но мы в коммуникации со всеми профильными ведомствами. И по состоянию на сейчас этих 80% достаточно, чтобы не дать воде попасть в Крым. То есть, если что-то случится с рукотворной дамбой на 91-м километре, то дамба на 107-м свою работу должна сделать», - подчеркнул Кориневич.