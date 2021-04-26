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Северо-Крымский канал переходит в подчинение Минагрополитики и будет использоваться только для орошения и обеспечения водой аграриев Херсонщины, заявил  министр агрополитики и продовольствия Роман Лещенко.

«Северо-Крымский канал, который до 2014 года обеспечивал Автономную Республику Крым пресной водой, пока используется только для орошения и обеспечения водой аграриев Херсонщины. Что касается Крыма, то отмечу, что возобновление водоснабжения в Крым не будет и подобных переговоров с представителями Российской Федерации не велось ни со стороны Минагрополитики, ни Минприроды», - сказал Лещенко.

Он отметил, что в последнее время со стороны РФ осуществляется целенаправленное информационное нагнетание вокруг темы обновления водоснабжения к временно оккупированного Крыма. В частности, в СМИ распространяется ложная информация, что Госводагентство переходит в подчинение Госрыбагентству. И, мол, последние ведут активные переговоры с Российской Федерацией по поставкам пресной воды в Крым. «Хочу заверить, что Северо-Крымский канал переходит в подчинение Минагрополитики и это обусловлено реализацией Национального пилотного проекта орошения и мелиорации. Основной задачей этого года в вопросе развития ирригационных систем является запуск пилотных проектов в трех областях: Херсонской, Одесской и Николаевской. МинАгро берет на себя лидерство в этой реформе и обеспечения ее институциональной, законодательной и финансовой основы», - отметил Лещенко.

Министр агрополитики подчеркнул, что любые другие трактовки причин изменения формы управления Северо-Крымского канала безосновательны.  
ForUm

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