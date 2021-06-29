Верховная Рада Украины приняла закон, которым повышается размер пенсионных выплат гражданам, пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы.

Как передает УНИАН, за принятие соответствующего закона проголосовали 297 народных депутатов Украины.

Пенсии ликвидаторам I группы инвалидности будут повышены до 16 тыс. грн, ликвидаторам II группы инвалидности установлены на уровне от 13 тыс. грн, для III группы - от 9 тыс. грн.

Также предполагается урегулировать вопросы исчисления заработной платы с пятикратного размера минимальной зарплаты, установленной законом на 1 января соответствующего года, при назначении пенсии для всех участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Также в законе отмечается, что дополнительная пенсия за вред, причиненный здоровью, и компенсации ежемесячно семьям за потерю кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы выплачиваются полностью, независимо от заработной платы, пенсии или иного дохода.

Законом предусмотрено, что если лицо, обратившееся за пенсией, проработало на территориях радиоактивного загрязнения: менее 12 месяцев - заработная плата (доход) определяется путем деления общей суммы заработной платы (дохода) за календарные месяцы работы на количество указанных месяцев; не менее 30 календарных дней в двух месяцах - заработная плата (доход) определяется за любые фактически отработанные 30 календарных дней работы; меньше месяца - заработная плата (доход) определяется за соответствующий календарный месяц с добавлением к заработной плате (доходу) на основной работе.

Законом предусмотрено, что для исчисления пенсии по инвалидности лицам из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, в отношении которых установлена ​​причинная связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой, лицам, которые принимали непосредственное участие в ликвидации других ядерных аварий и их последствий, в ядерных испытаниях, в военных учениях с применением ядерного оружия, в сборке ядерных зарядов и осуществлении на них регламентных работ, в результате чего стали лицами с инвалидностью, а также пенсии по случаю потери кормильца в результате Чернобыльской катастрофы за лиц из их числа по желанию лица, обратившегося за пенсией, заработная плата (доход) определяется, исходя из пятикратного размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января соответствующего года.

Законом предусмотрено, что лицам, пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы, могут предоставляться другие льготы и компенсации, предусмотренные законодательством Украины.

Закон «О внесении изменений в закон Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы» относительно повышения уровня пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц» (законопроект №4555) вступает в силу 1 июля 2021 года. В то же время увеличение пенсий предусмотрено в 2022 году.