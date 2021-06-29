Верховная Рада приняла за основу проект закона «Об основах национального сопротивления», сообщили ForUm’у в пресс-службе ВР.
За соответствующий проект закона №5557 проголосовали 318 народных депутатов.
Законопроектом предлагается определить правовые и организационные основы национального сопротивления, основы его подготовки и ведения, задачи и полномочия сил безопасности и сил обороны по вопросам национального сопротивления.
Законопроектом предлагается определить:
состав, цели и задачи национального сопротивления;
основы построения, организации и ведения территориальной обороны и сопротивления;
порядок подготовки граждан Украины к национальному сопротивлению;
организацию системы управления национальным сопротивлением;
порядок формирования и комплектования воинских частей Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины, добровольческих формирований территориальных общин и сопротивления;
полномочия сил безопасности и сил обороны, государственных органов, органов местного самоуправления по вопросам национального сопротивления;
порядок подготовки, развертывания и ведения территориальной обороны Украины;
финансирование и материально-техническое обеспечение национального сопротивления;
социальной и правовой защиты лиц, участвующих в национальном сопротивлении;
ответственность за нарушение законодательства и других нормативно-правовых актов по вопросам национального сопротивления.
Финансирование и материально-техническое обеспечение национального сопротивления планируется осуществлять за счет и в пределах средств государственного бюджета Украины, местных бюджетов, а также из других не запрещенных законодательством Украины источников.
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