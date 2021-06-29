Розничные сети АЗС, работающие в эконом- и среднем сегментах, в период с 25 по 29 июня повысили стоимость бензинов и ДТ в пределах 5-50 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95», сообщает enkorr.

На станциях «Авантаж 7» бензины подорожали на 50 коп./л. Так, цена на А-92 увеличилась до 27,95 грн/л, А-95 — до 28,95 грн/л. На столько же цены бензинов повысила сеть «Кворум».

На 30 коп./л выросла цена бензинов в сети Chipo.

В сети «БРСМ-Нафта» цены на бензины выросли на 23 коп./л: бензин марки А-92 подорожал до 28,07 грн/л, А-95 — до 29,07 грн/л. При этом ДТ подорожало на 8 коп./л, до 26,28 грн/л.

Сеть Motto повысила цены на бензины и ДТ в среднем на 5-7 коп./л: «двойка» в среднем подорожала до 27,63 грн/л, «пятерка» — до 28,53 грн/л., ДТ — до 26,41 грн/л.

Кроме того, топливо подорожало в таких сетях как Мango, «Олас», BVS.

Напомним, Министерство экономики Украины обнародовало среднюю стоимость бензинов в размере 25,84 грн/литр и дизтоплива – 22,23 грн/л, из которых высчитывается предельная цена реализации горючего на АЗС на последнюю декаду июня.

Таким образом, с учетом предельных торговых наценок максимальная цена на «обычный» бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 30,84 грн/литр, на «обычное» дизтопливо – не выше 29,23 грн/л. По сравнению с серединой месяца средняя цена на бензин возросла на 0,02 грн/литр, на ДТ – на 0,14 грн/л.